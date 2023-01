Speciale energia: ministro Economia chiede ad operatori energetici di aiutare le aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia francese ha chiesto agli operatori energetici di aiutare le aziende dinnanzi ai rincari di questo periodo. "Chiedo ai fornitori di energia di fare di più, di fare meglio e di farlo subito"m ha affermato Le Maire durante un punto stampa tenuto al termine di una riunione. "Un certo numero di fornitori di energia non rispetta assolutamente gli impegni presi nell'ambito della carta" firmata ad ottobre in base alla quale si impegnano al fianco dello Stato per aiutare tutti i clienti, professionisti come residenti, ad attraversare questa crisi", ha affermato il ministro. "Abbiamo degli strumenti a nostra disposizione per far rispettare le regole e gli impegni che sono stati presi dai fornitori energetici", ha aggiunto Le Maire. (Frp)