Speciale energia: Tajani, no a rinnovo sconto su accise benzina perché prezzo è ancora sotto i 2 euro al litro

- La decisione di non rinnovare lo sconto sulle accise sulla benzina è una scelta presa perché il prezzo è arrivato sotto i due euro al litro e non è ancora risalito oltre quella soglia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione "Oggi è un altro giorno" in onda su Rai1. "Abbiamo investito 21 miliardi di euro per tutelare le famiglie e le imprese, continuiamo a monitorare la situazione. Abbiamo ottenuto uno straordinario risultato in Europa con l'approvazione del tetto sul gas e a febbraio si vedranno gli effetti positivi. C'è stata molta speculazione e sono d'accordo con il presidente dell'Abi (Antonio Patuelli) nel dire che non basta aumentare il costo del denaro perché non è così che si combatte l'inflazione, quando invece è frutto di speculazione", ha aggiunto. (Res)