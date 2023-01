Speciale energia: ministro Industria tunisino, puntiamo a creare 640 mila posti di lavoro entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria, dell'energia e delle miniere della Tunisia, Neila Nouira Gonji, ha affermato che il ministero mira ad aumentare il numero di posti di lavoro per passare da 540 mila a 640 mila nel 2025. Nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione del piano economico 2023-2025, la ministra ha anche sottolineando che il dicastero sta lavorando per sviluppare l'export a contenuto tecnologico, e si lavorerà anche su un programma per sviluppare il sistema dei poli tecnologici a livelli dirigenziale, governance e la capacità di attivare e sviluppare reti di partenariato, favorendo allo stesso tempo attività sulle rinnovabili a contenuto tecnologico ed il passaggio verso l'industria smart. Gonji ha aggiunto che il ministero sosterrà l'economia circolare e verde nel settore dell'industria, sviluppando al contempo la competitività delle imprese industriali e migliorare la produttività stabilendo meccanismi per il miglioramento continuo della produttività "Kaizan". Il ministero lavorerà anche per sviluppare le risorse nazionali di idrocarburi attraverso l'intensificazione dell'esplorazione, per attirare ulteriormente gli investimenti, garantire l'approvvigionamento di gas naturale, prestare attenzione all'attività di raffinazione del petrolio, nonché rafforzare le infrastrutture per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di materie petrolifere, oltre a diversificare le fonti energetiche e orientarsi verso energie alternative e rinnovabili. (Tut)