Sardegna: 2022 da record per l'aeroporto di Cagliari che fa registrare oltre 4 milioni di passeggeri

- Dopo il record assoluto del 2019, 4.739.077 passeggeri totali, l’anno appena concluso fa registrare la seconda miglior performance nella storia dell’aeroporto di Cagliari: il 2022 si è chiuso con 4.386.207 passeggeri tra arrivi e partenze. Il confronto con i volumi di traffico del 2021 evidenzia una crescita del 60,2 per cento che corrisponde a un incremento di 1.648.064 viaggiatori anno su anno. Il picco massimo è stato raggiunto nel mese di luglio con 582.497 passeggeri. Ottima la performance del traffico nazionale: 3.337.815 passeggeri totali, ovvero +47,7 per cento rispetto ai dati del 2021. Percentuali di crescita in tripla cifra per i viaggiatori che si sono mossi sulle rotte internazionali: negli ultimi dodici mesi sono stati 1.048.155 tra arrivi e partenze, dunque +119,1 per cento se confrontati con l’anno scorso. In aumento anche i movimenti degli aeromobili: nel 2022, tra atterraggi e decolli, lo scalo cagliaritano arriva a quota 33.288 (+39 per cento rispetto al 2021). (segue) (Rsc)