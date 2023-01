Sardegna: 2022 da record per l'aeroporto di Cagliari che fa registrare oltre 4 milioni di passeggeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rotte della Continuità Territoriale - che collegano Cagliari con Roma Fiumicino e Milano Linate e, nel 2022, rappresentano il 31,9 per cento del traffico passeggeri nazionali - registrano complessivamente 1.065.567 transiti tra arrivi e partenze, ovvero +35 per cento nel confronto con il 2021. In crescita anche il traffico di Aviazione Generale che nel 2022 ha visto un buon 2,4 per cento di movimenti aeromobili in più rispetto all’anno precedente. Renato Branca, amministratore delegato della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, traccia un bilancio ampiamente positivo delle attività di Sogaer: “In un solo anno siamo riusciti a far crescere il nostro traffico di oltre 1,6 milioni di passeggeri, una spinta decisiva per allontanarci dalle performance negative legate alla pandemia. Da sottolineare, inoltre, che il 2022 in termini di bilancio economico è stato il migliore nella storia di Sogaer nonostante l’impennata dei prezzi dell’energia elettrica con un incremento dei costi di oltre 2,5 milioni di euro”. (Rsc)