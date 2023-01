Roma: Mennuni (Fd'I), cambiare data domenica ecologica per grande rientro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sembra proprio la scelta più opportuna quella di disporre la domenica ecologica a Roma domenica 8 gennaio quando vi saranno migliaia di romani che rientreranno dal ponte dell'epifania. Sarebbe opportuno riprogrammare la domenica ecologica per consentire un tranquillo e ordinato rientro a casa della cittadinanza senza essere costretti a rientrare nelle finestre orarie ristrette con il rischio di seri disagi. Gualtieri revochi il provvedimento di blocco del traffico". Lo dichiara in una nota Lavinia Mennuni Senatore della Repubblica dì Fratelli d'Italia. (Com)