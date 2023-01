Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock, Occidente deve continuare a sostenere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente deve continuare a sostenere l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, anche nel 2023. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la conferenza stampa con l'omologo portoghese Joao Gomes Cravinho, che ha incontrato oggi a Lisbona. Per l'esponente dei Verdi, la reazione più forte all'aggressione russa è nella risposta congiunta dei partner dell'Ucraina. Baerbock ha criticato aspramente gli attacchi della Russia contro l'ex repubblica sovietica durante i recenti giorni di festa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo la ministra degli Esteri tedesca, “ora non è il momento per le domande teoriche”. In considerazione della “svolta epocale” provocata dalla guerra in Ucraina, infatti, “tutti i partner dovrebbero vedere come risolvere insieme i problemi”. In particolare, devono assere adottate “soluzioni pragmatiche” per l'addestramento dei militari ucraini. Baerbock ha poi evidenziato come “l'unità europea, che il Portogallo ha sempre contribuito a promuovere, fa ben sperare per il nuovo anno”. Inoltre, “in un momento in cui si deve scegliere tra giustizia e ingiustizia”, il Paese ha dimostrato che “la neutralità non è un'opzione”. Per la ministra degli Esteri tedesca, “il più grande augurio per il nuovo anno è la pace nel 2023, ma non bisogna solo desiderarla”. Baerbock ha, infine affermato, che i bombardamenti russi contro l'Ucraina anche durante le festività costituiscono “un attacco contro l'umanità” e per tale motivo il sostegno al Paese aggredito deve continuare “per tutto il tempo necessario”. (Geb)