Montenegro: governo adotta misure per combattere inquinamento città di Pljevlja

- Il governo del Montenegro ha deciso di adottare delle misure urgenti e a lungo termine per combattere l'inquinamento atmosferico nella città di Pljevlja, nel nord-est del Paese. Lo ha annunciato il premier Dritan Abazovic dopo l'incontro di oggi con la ministra dell'Ecologia Ana Novakovic-Djurovic, e il direttore dell'Agenzia per la protezione ambientale, Milan Gazdic. Come riportato dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg", il governo sovvenzionerà il prezzo dell'elettricità, fornirà assistenza finanziaria nell'approvvigionamento di purificatori d'aria per ospedali, asili e scuole, nonché istituzioni pubbliche e famiglie della città, e fornirà alla popolazione una quantità sufficiente di maschere protettive N95. Il governo nominerà inoltre un ispettore ambientale per Pljevlja e aiuterà nell'isolamento termico degli edifici. Lunedì sera Pljevlja è risultata essere la città più inquinata del mondo e altre città montenegrine come Niksic, Bijelo Polje, Cattaro e Bar soffrono degli stessi problemi. L'Agenzia per la protezione ambientale ha consigliato ai cittadini di evitare attività all'aperto nei prossimi giorni dato l'elevato inquinamento atmosferico previsto in alcune località del Paese. (Seb)