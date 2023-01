Speciale energia: Garavaglia (Lega), si va verso riduzione bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo ancora in una fase critica” per quel che riguarda il costo dell'energia anche perchè “le riduzioni” del prezzo del gas sul mercato internazionale “non si scontano subito in bolletta. Ma il prezzo è diminuito e dunque, in prospettiva, si va verso una calo, se non una normalità. Ma aspettiamo gli eventi”. A dirlo è stato Massimo Garavaglia, senatore della Lega e presidente della commissione Finanze e tesoro di palazzo Madama, ospite di Zapping su Rai Radio1. (Rin)