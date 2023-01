Speciale energia: Corea del Sud, il 60 per cento del bilancio pubblico annuale verrà impiegato nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha chiuso il 2022 con un passivo record della bilancia commerciale, a causa dell'impennata dei prezzi internazionali dell'energia e del rallentamento delle esportazioni. Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle dogane sudcoreana, la quarta economia asiatica ha accumulato un disavanzo commerciale di 47,46 miliardi di dollari tra l'inizio dello scorso anno e la metà del mese di dicembre, un dato senza precedenti per il Paese e circa 2,3 volte superiore al record precedenti di 20,62 miliardi di dollari, registrato nel 1996. Il dato è anche assai superiore alle previsioni formulate dai maggiori think tank del Paese, come la Korea International Trade Association, che prevedeva per quest'anno un passivo di 45 miliardi di dollari. (Git)