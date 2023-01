Speciale energia: Cina, veicoli elettrici, produttori nazionali registrano robusta crescita delle vendite nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di veicoli a nuova energia (Nev) della Cina hanno registrato una robusta crescita delle vendite nel 2022, complici gli incentivi al settore e l’espansione del mercato. La casa automobilistica Byd ha venduto oltre 1,86 milioni di veicoli nel periodo, in aumento del 208,64 per cento annuo. Risultati analoghi sono stati raggiunti da Gac Aion, che nel 2022 ha incrementato le vendite del 126 per cento rispetto all’anno precedente, immettendo nel mercato circa 271 mila veicoli. Stando ai dati dell’Associazione cinese dei produttori d’automobili, nei primi undici mesi del 2022 le vendite di veicoli a nuova energia sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo nel 2021, attestandosi a circa 6,06 milioni di unità. (Cip)