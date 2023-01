Speciale energia: Kuwait Oil invita cinque aziende internazionali per un progetto pilota di turbine eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Kuwait Oil sta lavorando per introdurre turbine eoliche per generare elettricità nel settore petrolifero, in un passo per ridurre l'uso di elettricità nei giacimenti e nei pozzi della compagnia. Secondo quotidiano "Al Anbaa", Kuwait Oil ha invitato a presentare le offerte per il progetto pilota per le turbine eoliche cinque compagnie internazionali: la spagnola Elecnor, la tedesca Vensys Energy Ag, la portoghese Vestas Mediterranean, le cinesi Power Construction Corporation ed Eno energy. Il progetto sarà inizialmente sperimentale, costituito da turbine con un'altezza stimata di oltre 50 metri e una capacità compresa tra 3,4 e 3,6 megawatt. L'elettricità sarà collegata a una delle sottostazioni nel giacimento petrolifero di Ratqa. (Res)