Speciale energia: Iraq, ricavi export petrolio superano 115 miliardi di dollari nel 2022

- I ricavi totali generati dall'esportazione di petrolio greggio nell'ultimo anno in Iraq ammontano a oltre 115 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il vice primo ministro per gli affari energetici e ministro del Petrolio, Hayan Abdul-Ghani. In basi ai dati preliminari, l’Iraq ha esportato oltre 1,2 miliardi di barili a un tasso media giornaliero di circa 3,320 milioni di barili al giorno, secondo una dichiarazione rilasciato dal ministero del Petrolio. Abdul-Ghani ha affermato che le operazioni di esportazione sono state effettuate secondo studi del mercato petrolifero per aziende di varie nazionalità (cinesi, indiane, sudcoreane, turche, greche, americane, britanniche, francesi, russe, italiane, spagnole e olandesi) nonché altre compagnie arabe. (Irb)