Speciale energia: Egitto, export Gnl raggiunge 4,86 milioni di tonnellate durante i primi 9 mesi del 2022

- Le esportazioni egiziane di gas naturale liquefatto hanno raggiunto 4,86 milioni di tonnellate durante i primi 9 mesi del 2022, rispetto alle 4,35 milioni di tonnellate nello stesso periodo del 2021. È quanto mostra un'infografica pubblicata dal centro delle informazioni e supporto alle decisioni del Consiglio dei ministri egiziano. Le esportazioni egiziane di gas naturale liquefatto hanno registrato un aumento durante il secondo trimestre del 2022 pari al 35,7 per cento. Le autorità prevedono che le esportazioni di Gnl raggiungeranno un numero record nel 2022 pari a 7-8 milioni di tonnellate. La Turchia si è classificata in cima ai Paesi destinatari delle esportazioni di gas naturale egiziano, con il 22 per cento del totale, la Spagna si è classificata seconda con circa il 13 per cento mentre la Corea del Sud occupa il terzo posto con il 10 per cento. (Cae)