Speciale energia: Intesa Sanpaolo, 7,5 milioni di euro con Garanzia green Sace per crescita sostenibile di Italian Cable Company

- Da Intesa Sanpaolo un supporto di 7,5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia green di Sace, per i nuovi progetti di crescita sostenibile di Italian cable company Spa, società specializzata nella produzione di cavi elettrici con conduttori in rame e connessioni speciali. Icc – riferisce una nota – opera principalmente in ambito industriale, costruzioni civili, trasporto energia, elettrodomestico, automotive, ferroviario e applicazioni speciali. Il finanziamento della durata di 10 anni beneficia dalla Garanzia green di Sace ed è finalizzato al potenziamento dell’impianto fotovoltaico, già presente ed operativo, portando il contributo al fabbisogno di energia elettrica dall’attuale 7,3 per cento al target del 25 per cento e al sostegno della capacità produttiva finalizzata alla ideazione e realizzazione di cavi high tech, cavi fotovoltaici, cavi per ricarica elettrica, cavi utilizzati in impianti eolici, prodotti destinati ad impianti del settore ferroviario (cd mercati green). L’intervento complessivo rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati Esg. Criteri che hanno trovato piena condivisione nel piano di interventi Motore Italia, che grazie anche alla collaborazione con Cassa depositi prestiti e Sace, supporta le Pmi virtuose a conseguire progetti di sostenibilità e innovazione. Il gruppo Intesa Sanpaolo, tra le banche più sostenibili d’Europa, è presente nei principali indici di sostenibilità al mondo oltre ad essere tra i pochi gruppi finanziari europei ad avere aderito a tutte le principali iniziative delle Nazioni Unite riguardanti il settore finanziario in questo ambito. L’attenzione all’ambiente e all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande rilievo per una crescita sostenibile del Paese. (Rin)