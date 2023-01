Difesa: Polonia, ministro Blaszczak approva contratto per acquisto di 116 carri armati Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha approvato il contratto per l'acquisto di 116 carri armati Abrams. Lo ha reso noto il ministro in un messaggio su Twitter. “Stiamo potenziando le Forze armate polacche” e questo è “un forte elemento di deterrenza per l'aggressore”. “I primi mezzi raggiungeranno le truppe già quest’anno”, ha precisato Blaszczak. Il valore totale del contratto per gli M1A1 Abrams è di circa 1,4 miliardi di dollari netti, di cui quasi 200 milioni sono finanziati dalla parte Usa nell'ambito dei fondi di assistenza concessi alla Polonia. “I nostri carristi si stanno già addestrando all’uso dei carri armati Abrams in Polonia. Grazie per la forte cooperazione militare. La nostra cooperazione va a beneficio della Polonia e dell'intero fianco orientale della Nato”, ha continuato il ministro della Difesa di Varsavia. (Vap)