Hong Kong: Natixis, restrizioni anti-Covid costate 27 miliardi di dollari all'economia (2)

- La riapertura "diventerà un catalizzatore per la crescita di Hong Kong, che registrerà rinnovate attività transfrontaliere", afferma l'economista di Natixis Gary Ng, secondo cui la crescita nel 2023 potrebbe rimbalzare di circa il 4 per cento. Nel 2022 il Prodotto interno lordo (Pil) si è ridotto del 3 per cento, segnando la terza contrazione in quattro anni. A pesare sull'economia è stato anche l'esodo di massa degli abitanti, che hanno abbandonato la regione amministrativa speciale per tentare di sottrarsi alla draconiana strategia "zero Covid" ideata dal presidente cinese Xi Jinping. Nei due anni terminati a giugno 2022, la popolazione è diminuita del 2,8 per cento attestandosi a 7,3 milioni di abitanti, complice anche il crescente controllo attuato dalla Cina sugli organi dell'amministrazione. (Cip)