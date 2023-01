Ue: Gasparri, per Lagarde e Bce non vale dogma dell'infallibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il dogma dell'infallibilità vale per i Papi. E qualcuno, qualche volta, ha da ridire anche in quel contesto. Ma non si estende a chi guida la Bce. La Lagarde ha fatto, nel passato e nel presente, molti errori e quindi non si capisce perché ci si meraviglia delle critiche di Crosetto". Lo afferma il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri di Forza Italia. "Altra guida ed altra tempra erano quelle di Mario Draghi al timone della Bce. Draghi diede respiro alle economie europee", continua. "La Lagarde è francamente sorprendente nelle sue decisioni. Non aggiungo altri commenti, ma nella mia mente sono tutti ben presenti, per evitare che ipocriti e farisei si scandalizzino. Ma ribadisco che per la Bce e la Lagarde non vale il dogma dell'infallibilità. Fallisce. E molto", conclude Gasparri. (Rin)