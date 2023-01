Polonia: riparazioni di guerra, per viceministro Esteri “la questione non è chiusa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Polonia la questione delle riparazioni di guerra non è chiusa. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, intervistato dall’emittente “Polskie Radio”. “Non mi sorprende davvero la prima posizione della Germania. Essendo giurista di formazione, raramente ho incontrato debitori che già dopo la prima lettera hanno riconosciuto i loro obblighi e hanno pagato quanto dovuto”, ha affermato il viceministro. “E’ chiaro che la Germania riconosce la sua responsabilità per l’inizio della Seconda guerra mondiale e per la distruzione che ha provocato” e, tuttavia, “nessuna riparazione seria è stata pagata alla Polonia in relazione all’aggressione”. “Sono fatti di cui non c’è da discutere”, ha detto Przydacz. Lo spazio per la discussione c’è, invece, per quanto riguarda “in che modo queste riparazioni debbano essere compiute”. (segue) (Vap)