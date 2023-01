Tim: Olivetti diventa società Benefit per futuro di crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olivetti, azienda specializzata in soluzioni IoT e Big Data che opera nell’ambito di Tim Enterprise, ha ampliato l’oggetto sociale ed è diventata società Benefit, ovvero impresa innovativa impegnata a operare in modo sostenibile e trasparente nell’interesse della collettività. Le Società Benefit – riferisce una nota – perseguono, in aggiunta al profitto, specifiche finalità di beneficio comune, con l’obiettivo di generare valore per i cittadini, le imprese e le realtà produttive del Paese e sono state introdotte in Italia nel 2016. Cambiare lo statuto per divenire Società Benefit è un importante risultato raggiunto da Olivetti che rafforza l’impegno di promuovere la digitalizzazione del Paese in modo innovativo e in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo Tim e rappresenta l'evoluzione naturale di un’azienda fondata su valori consolidati e noti in tutto il mondo. Olivetti in questo processo è stata accompagnata da Nativa, Regenerative Design Company che supporta centinaia di aziende in una radicale evoluzione verso modelli economici rigenerativi. Diventando società Benefit, Olivetti si impegna a contribuire alla creazione di una società digitalizzata sostenibile dove tutti sono responsabili della tutela degli ecosistemi. L’etica e la sostenibilità sono parte del Dna di Olivetti che, da sempre, ha posto la qualità della vita delle persone al centro dei suoi progetti. (segue) (Com)