Roma: Fontana, inviterò in Regione la coppia di Carabinieri che hanno arrestato l'accoltellatore della turista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Complimenti e soprattutto grazie. Inviterò questi due carabinieri in Regione per stringergli la mano”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ringrazia sulla sua pagina Facebook, la coppia di Carabinieri, marito e moglie, che fuori servizio, alla Stazione Centrale, hanno riconosciuto e fatto arrestare su un treno per Brescia l’uomo che il 31 dicembre alla Stazione Termini di Roma aveva accoltellato una ragazza israeliana. “L’ennesima conferma – scrive ancora Fontana - della serietà e della professionalità delle nostre Forze dell’Ordine”. (Com)