Tunisia: ex ministro Ambiente condannato a tre anni di carcere per caso rifiuti importati dall'Italia

- Il Tribunale di primo grado di Tunisi ha condannato a tre anni di reclusione l'ex ministro dell'Ambiente, Mustafa Aroui, in relazione al caso riguardante l'importazione illegale di rifiuti dall’Italia nel porto di Sousse. Lo hanno riferito i media tunisini, secondo cui il tribunale ha predisposto la stessa pena per altri tre individui coinvolti nel caso. Inoltre, un dipendente del ministero dell’Ambiente è stato condannato a dieci anni di reclusione, mentre la condanna per il titolare della società responsabile dell’importazione dei rifiuti è di quindici anni di reclusione. Gli altri imputati sono stati assolti. (segue) (Tut)