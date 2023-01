Tunisia: ex ministro Ambiente condannato a tre anni di carcere per caso rifiuti importati dall'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso, iniziato nel 2020, ha visto coinvolte l’azienda campana Sviluppo Risorse Ambientali (Sra) e la società privata tunisina Soreplast e ha portato – tra maggio e luglio 2020 – all’esportazione illegale verso la Tunisia di 282 container contenenti 7.900 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati raccolti in Italia, in violazione della normativa internazionale. Di questi, 213 sono stati inizialmente stoccati al porto di Sousse, mentre altri 69 erano stati depositati nell’impianto della Soreplast di Moureddine (Sousse), andato a fuoco il 29 dicembre 2021, mandando in fumo circa 1.900 tonnellate di rifiuti. Nel febbraio dello scorso anno, poi, ha avuto inizio il rimpatrio di 213 container verso il porto di Salerno. (Tut)