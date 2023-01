Medio Oriente: la Siria condanna “l’assalto” israeliano alla spianata delle Moschee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministero degli Esteri della Giordania ha convocato l’ambasciatore di Israele ad Amman, Eitan Surkis, per protestare contro la visita del ministro della Sicurezza pubblica israeliano. Nel frattempo, un razzo è stato lanciato dalla Striscia di Gaza verso il sud di Israele dopo la visita di Ben-Gvir. Secondo il quotidiano “Times of Israel”, il razzo sarebbe caduto all’interno della Striscia di Gaza senza causare feriti o danni materiali. Da parte sua, un comunicato stampa diramato dall'ambasciata d'Israele in Italia ha fatto sapere che “la visita del ministro della Sicurezza nazionale presso il Monte del tempio non ha rappresentato né un precedente né una violazione dello status quo”. (Res)