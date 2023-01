Nepal: premier Dahal incontra leader Partito socialista unificato in vista del voto di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, ha incontrato oggi il leader del Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us), Madhav Kumar Nepal, in vista del voto di fiducia in programma in parlamento il prossimo 10 gennaio. Lo riporta il quotidiano "Kathmandu Post", ricordando che il Cpn-Us dispone di dieci seggi su 275 nella Camera dei rappresentanti e non ha ancora deciso se entrare nella coalizione governativa. Negli ultimi giorni, Dahal ha aumentato al pressione in tal senso. Jagannath Khatiwada, portavoce del Cpn-Us, ha tuttavia ribadito che sarà una riunione del segretariato del partito a stabilire l'ingresso o meno della forza politica nell'esecutivo. Al momento Dahal dispone dell'appoggio del Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) e di altre forze politiche che, insieme, controllano 169 seggi in parlamento, 31 in più di quelli necessari per la maggioranza semplice. (segue) (Inn)