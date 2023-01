Nepal: premier Dahal incontra leader Partito socialista unificato in vista del voto di fiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader maoista Pushpa Kamal Dahal, noto come Compagno Prachanda, “Il fiero”, suo nome di battaglia durante la guerra civile, è diventato per la terza volta primo ministro del Nepal dopo le elezioni dello scorso novembre e l’ennesima svolta nella complessa vicenda del comunismo nepalese. Dahal non è uscito vincitore dalle elezioni, anzi: il suo Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) si è ridimensionato, passando da 49 a 32 seggi nella Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale. Dopo il risultato insoddisfacente, il leader, senza entrare nei dettagli né fornire prove, ha accusato “forze straniere” di aver interferito nel voto. Al tempo stesso, non è apparso affatto scoraggiato. Al contrario, più battagliero che mai, ha assicurato di poter essere ancora l’ago della bilancia per la formazione del nuovo governo. L’incarico di primo ministro ricevuto dalla presidente della Repubblica, Bidya Devi Bhandari, gli ha dato ragione. Dahal ha tempo 30 giorni per ottenere la fiducia e in ogni caso si troverà a guidare una coalizione tutt’altro che solida, ma al momento si è confermato l’elemento cardine che sosteneva di essere. (segue) (Inn)