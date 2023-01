Ucraina: ministro Esteri, quest'anno importante per processo di adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 e, in particolare, l'inverno in corso saranno molto importanti per il processo dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Lo ha affermato nel corso di un briefing con la stampa il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Quest'anno e questi mesi invernali saranno molto importanti per l'adesione dell'Ucraina all'Ue. Ho ricevuto un invito da (Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza) Josep Borrell a partecipare alla prima riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue nel 2023, che si terrà a gennaio", ha reso noto Kuleba, precisando un argomento importante della riunione saranno i negoziati preliminari sull'adesione dell'Ucraina all'Ue. Inoltre, come ha osservato il ministro, al vertice si parlerà dell'attuazione della formula di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del rafforzamento delle sanzioni contro la Russia. (Kiu)