Senato: Ferraro (CG), sensibilizzazione ambientale non può giustificare gesti violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere la sensibilizzazione ambientale "non deve scadere in gesti violenti o spericolati, in nessun caso". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista civica "Gualtieri sindaco" Rocco Ferraro dopo i fatti di cronaca che hanno visto alcuni ambientalisti imbrattare la facciata del Senato nella giornata di lunedì. "È palese che negli ultimi anni la tutela ambientale sia di grande attenzione e un elemento primario nella campagne di sensibilizzazione del cittadino, ma non sono questi i metodi, di certo non bloccando autostrade, gente che va al lavoro o imbrattando sedi delle istituzioni con vernice - aggiunge Ferraro -. Non è così che si sensibilizza la cittadinanza altrimenti rischiamo di far credere che tali temi siano di appannaggio esclusivamente di estremismi. Dobbiamo lavorare per un nuovo corso nel nostro Paese, sicuramente all'insegna della biodiversità e della tutela ambientale, temi fondamentali per il nostro futuro, ma è importante farlo nel rispetto delle leggi e del prossimo", conclude Ferraro. (Com)