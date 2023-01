Sardegna: Abbanoa, al via 33 appalti sulla rete idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 33 appalti in aggiudicazione per un importo di 27 milioni di euro per riqualificare le reti idriche della Sardegna. Li investirà Abbanoa. I fondi sono quelli che l'azienda idrica ha ottenuto tramite il Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione "Fsc". I Comuni interessati sono Alghero, Assemini, Arzachena, Bosa (2 lotti), Budoni, Cagliari, Carbonia, Galtellì, Iglesias (2 lotti), Irgoli, La Maddalena, Macomer (2 lotti), Muravera, Nuoro, Olbia, Orosei (2 lotti), Oristano, Ozieri, Porto Torres, Quartucciu, Santa Teresa di Gallura, San Teodoro, Sarroch, Sassari (2 lotti), Selargius, Sestu, Siniscola e Sorso. (segue) (Rsc)