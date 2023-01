Sardegna: Abbanoa, al via 33 appalti sulla rete idrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un programma – si legge in una nota – che si colloca in una strategia più ampia, che coinvolge 235 Comuni, finalizzata a contrastare le criticità presenti nella maggior parte delle reti idriche isolane. L'efficientamento delle reti idriche si basa su uno studio finalizzato a consentire la distrettualizzazione delle reti tramite il ricorso a sistemi tecnologicamente avanzati nel controllo del corretto funzionamento del servizio con l'obiettivo di renderlo più efficiente. Vengono anche definiti gli interventi da realizzare sia tramite i lavori di manutenzione ordinaria, sia tramite appositi canali d'investimento come quello relativo ai 33 appalti aggiudicati”. (segue) (Rsc)