Sardegna: Abbanoa, al via 33 appalti sulla rete idrica (3)

- Abbanoa, inoltre, bandirà entro il 30 giugno altre 39 gare, per un importo complessivo di 38 milioni di euro relativi sempre ai fondi Fsc. Inoltre sono già programmate 116 gare per complessivi 162 milioni per l'anno in corso. “L'impegno fondamentale che Abbanoa sta portando avanti – si precisa nella nota dell'azienda – è la riqualificazione delle reti idriche con elevati tassi di dispersione. Su questo fronte il gestore unico ha ottenuto anche altri 50 milioni di euro dei fondi Pnrr relativamente al quale è già stato avviato l'appalto per la progettazione degli interventi. Investimenti che si aggiungono a quelli del 2022, in tutto 56 per complessivi 58 milioni di euro”. (Rsc)