Libano: direttore generale aviazione civile, 300 mila passeggeri entrati nel Paese a dicembre

- Circa 300 mila passeggeri provenienti principalmente da Iraq, Egitto, Europa e Paesi del Golfo sono entrati in Libano lo scorso dicembre per trascorrere le vacanze di fine anno nel Paese dei cedri. Lo ha annunciato il direttore generale dell'aviazione civile dell'aeroporto di Beirut, Fadi al Hassan, in una dichiarazione all’emittente “Mtv Lebanon”, secondo la quale nel 2022 sono entrati in Libano attraverso l’aeroporto di Beirut 6 milioni e 350 mila passeggeri, in aumento del 47 per cento rispetto al 2021. “Si tratta di un numero record, soprattutto perché questa percentuale è tra le più alte della regione e rappresenta il 75 per cento dei risultati raggiunti nel 2018”, ha proseguito Al Hassan, sottolineando che è stata sviluppata una strategia per l’aeroporto nel 2023, in base alla quale il 20 per cento delle tasse pagate dai viaggiatori in partenza sarà utilizzato per mantenere e migliorare lo scalo aeroportuale. “Entro l prossima estate si noteranno miglioramenti della qualità dei servizi dell’aeroporto di Beirut”, ha proseguito il direttore dell’aviazione civile, spiegando che “le ispezioni da parte degli istituti internazionali si svolgono regolarmente”. “L’aeroporto di Beirut è sicuro e soddisfa i requisiti internazionali”, ha concluso Al Hassan.(Lib)