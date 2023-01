Vaticano: Papa, la fragilità è la nostra ricchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La fragilità è, in realtà, la nostra vera ricchezza”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Udienza generale di questa mattina. “Noi siamo ricchi in fragilità, tutti. La vera ricchezza, che dobbiamo imparare a rispettare e ad accogliere, perché, quando viene offerta a Dio, ci rende capaci di tenerezza, di misericordia e di amore – è riflessione di Bergoglio -. Guai a quelle persone che non si sentono fragili: sono dure, dittatoriali. Invece, le persone che con umiltà riconoscono le proprie fragilità sono più comprensive con gli altri”. (Civ)