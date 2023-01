Regno Unito: "The Telegraph", Paese rischia di perdere status di centro tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito rischia di perdere il suo ruolo di centro tecnologico a favore dei rivali, Stati Uniti e Unione europea, nella corsa alla costruzione di fabbriche di microchip. Lo ha dichiarato al quotidiano "The Telegraph" l'amministratore delegato dell'azienda Iqe, Americo Lemos. Lemos ha avvertito che le iniziative globali per riportare più vicino la produzione di questi componenti essenziali e spostarla da Paesi come la Cina stanno avvenendo più rapidamente di quanto sta accadendo nel Regno Unito. "Questo è l'anno in cui il Regno Unito deve decidere se vogliamo fare la nostra parte in un nuovo mercato globale dei semiconduttori o se siamo disposti a lasciarci sfuggire questa opportunità", ha affermato Lemos. La richiesta di Iqe per un maggiore sostegno del governo arriva dopo che l'amministrazione statunitense del presidente Joe Biden ha approvato il Chips Act da 52 miliardi di dollari (circa 49 miliardi di euro) lo scorso anno. (Rel)