Pakistan: risparmio energetico, mercati e centri commerciali dovranno chiudere alle 20.30

- Le autorità del Pakistan hanno ordinato la chiusura di centri commerciali e mercati a partire dalle 20.30 per risparmiare energia nel quadro della crisi economica che sta attanagliando il Paese. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, Ghultam Dastghir, nel corso di una conferenza stampa cui ha preso parte assieme al titolare della Difesa, Khawaja Mohammad Asif. Il provvedimento è stato stabilito dopo gli ultimi colloqui con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e nel quadro di un nuovo piano del governo per il risparmio energetico. Anche sale ricevimento e ristoranti dovranno chiudere in anticipo, alle 22. Tali misure dovrebbero permettere all'esecutivo di tagliare i costi dell'importazione di petrolio, per cui il Pakistan spende ogni anno circa 3 miliardi di dollari. Secondo l'opposizione, tuttavia, esse potrebbero avere un impatto negativo sui consumi, già in sofferenza dopo le restrizioni per il controllo del Covid-19, che qui ha provocato 36 mila morti e 1,5 milioni di contagio. Al momento il governo pachistano è impegnato in negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per fissare nuove condizioni per lo sblocco dell'ultima tranche da 1,1 miliardi di dollari del prestito da 6 miliardi di dollari complessivi concordato nel 2019. (Inn)