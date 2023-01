Venezuela: turismo, autorità salutano arrivo prima barca da crociera europea da 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Venezuela salutano il rientro del Paese nelle rotte turistiche internazionali. Nella giornata di ieri il porto dell'isola caraibica Margarita (nello Stato di Nueva Esparta) ha accolto la barca da crociera "Amadea" in arrivo dall'Europa. Si tratta del primo sbarco di questo tipo, dal Vecchio Continente, in oltre 15 anni. A bordo dell'Amadea, poco meno di 500 passeggeri di nazionalità tedesca, austriaca, spagnola, italiana, belga e svizzera. "Oggi, in compagni delle autorità regionali e nautiche del Paese abbiamo accolto, dopo 15 anni la crociera europea Amadea, abbiamo visitato le sue strutture dando il saluto e il benvenuto all'equipaggio", ha scritto il ministro dei Trasporti, Ramon Velasquez Araguayan, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Per il presidente del Consiglio superiore del turismo (Conseturismo), Leudo Gonzalez, si tratta di una "buona notizia", che si augura possa "aprire la strada ad altre compagnie croceristiche". (Vec)