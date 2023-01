Cina: generale Li Qiaoming assume comando delle unità terrestri dell'Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Li Qiaoming ha assunto il comando delle unità terrestri dell'Esercito cinese. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", ricordando che tre mesi fa il militare 61enne aveva rassegnato le dimissioni dal Comando del teatro settentrionale, che opera al confine con la Mongolia, la Corea del Nord e la Russia. Nato nella provincia centrale dello Henan, Li si è arruolato nell'esercito all'età di 15 anni. La sua carriera è proseguita nella regione militare di Canton, dove ha servito come capo di Stato maggiore, comandante di corpo e maggiore generale della 41ma armata. È stato inoltre autore di numerosi saggi incentrati sulle strategie militari e le operazioni condotte dalla Russia in Crimea e Siria, rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Dopo la riforma militare che nel 2015 ha creato cinque comandi di teatro operativo - responsabili dello sviluppo di strategie, piani, tattiche e politiche nell'area di loro pertinenza - Li si è unito a quello settentrionale come tenente generale, ottenendo la promozione a comandante e dimettendosi dopo cinque anni a settembre 2022. (Cip)