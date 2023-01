Disabilità: Locatelli, alfabeto Braille strumento rivoluzionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’alfabeto Braille: il sistema di scrittura tattile e universale che, inventato più di 200 anni fa ormai, ha cambiato il modo di vivere di migliaia di persone con disabilità visiva. Uno strumento rivoluzionario che ha consentito alle persone non vedenti di leggere, scrivere, apprendere e sviluppare conoscenza", scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Oggi queste opportunità, come anche molte altre legate sempre di più alle nuove tecnologie, devono essere sostenute e diffuse per consentire l’accessibilità universale dell’informazione, della comunicazione, della cultura e in generale per migliorare attraverso tutti questi strumenti la qualità della vita quotidiana di tutte le persone", aggiunge. (Rin)