Brasile: governo "preoccupato" per "incursione" ministro israeliano in moschea di Al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha espresso "grande preoccupazione" per l'incursione del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, nei cortili della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme. "Alla luce del diritto internazionale e tenuto conto dello status quo storico di Gerusalemme, il governo brasiliano ritiene fondamentale il rispetto delle disposizioni stabilite dalla Custodia hascemita di Terra Santa, responsabile dell'amministrazione dei luoghi santi musulmani a Gerusalemme, come previsto per negli accordi di pace tra Israele e Giordania, nel 1994", si legge in una nota del ministero degli Esteri brasiliano. Il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva ribadisce inoltre "il suo impegno a favore della soluzione dei due Stati", invitando le parti ad "astenersi da azioni che ledano la fiducia reciproca" utile a un negoziato di pace. (segue) (Brb)