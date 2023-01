Bce: Crosetto a Calenda, "sacrificata obiettività per demagogia", per leader Azione "critica tecnocrati è pericolosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la polemica su Twitter tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in un’intervista a “La Repubblica” ha definito incomprensibili le scelte della Bce sulla politica degli acquisti dei titoli di Stato europei. A Calenda che ha parlato di “intervista demenziale e pericolosa”, Crosetto ha risposto: “Forse hai sacrificato l’obiettività alla demagogia. Oppure ti sei fermato ai titoli. Intanto non ho parlato degli strumenti usati per combattere l’inflazione ma di un’altra decisione, quella degli interventi sui titoli. Poi, se vuoi essere serio, argomenta: i temi si discutono”. Il leader di Azione ha quindi replicato: “L’intervento su titoli, peraltro largamente previsto, ha lo stesso effetto. Come sai la protezione su spread è garantita da uno schema sostitutivo. La critica populista all’indipendenza dei tecnocrati è una roba pericolosa per il paese se fatta da un ministro”. (Rin)