Lavoro: Turco (M5s), con riforma Calderone avremo lavoratori usa e getta

- Con la riforma del lavoro "il governo mira a fare dei lavoratori, soprattutto giovani, persone usa e getta. Dopo la reintroduzione dei voucher, con il nuovo decreto annunciato per fine mese dal ministro del lavoro Calderone, si vogliono rendere più flessibili i contratti a tempo determinato". Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. "L'obiettivo è smantellare tutte quelle tutele sul lavoro introdotte dal governo Conte con il decreto Dignità per contrastare gli abusi sui lavoratori precari - spiega l'esponente del M5s -. Ampliando i vincoli sulla durata dei contratti, aumentando il numero delle proroghe ed eliminando la causale, ossia la motivazione che giustifica il lavoro a tempo determinato, il governo Meloni di fatto favorisce il lavoro precario e selvaggio. Con conseguenze devastanti soprattutto per i giovani, che già oggi hanno grandi difficoltà a crearsi una prospettiva di vita dignitosa", conclude.(Rin)