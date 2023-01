Gambia: tentato golpe, accusati due civili e un ufficiale di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Gambia ha accusato due civili e un ufficiale di polizia in relazione tentato colpo di Stato dello scorso 21 dicembre. Lo ha annunciato il portavoce del governo in una nota, precisando che i sospetti - Mustapha Jabbi, Saikuba Jabbi e l'ufficiale di polizia Fakebba Jawara - sono stati arrestati venerdì scorso e accusati di occultamento, tradimento e cospirazione. Tutti e tre sono ora detenuti in custodia cautelare presso il carcere di Mile 2. Finora sette militari sono stati arrestati in relazione al tentato golpe e altre due persone accusate di aver avuto un ruolo sono ancora latitanti. Il politico di opposizione Momodou Sabally, ex ministro degli Affari presidenziali sotto l'ex presidente Yahya Jammeh, è ​​stato invece arrestato e successivamente rilasciato. La scorsa settimana il governo del Gambia ha istituito una commissione d'inchiesta per indagare sul tentato colpo di Stato dello scorso 21 dicembre. Lo ha dichiarato alla stampa il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale del Gambia, Abubakarr Suleiman Jeng. "I nostri rapporti indicano il sospetto coinvolgimento di sponsor, per il complotto golpista, di collaboratori civili che si trovano sia all'interno che all'esterno del Paese. Le indagini stanno esaminando seriamente questa prospettiva", ha affermato Jeng in conferenza stampa, rivelando che i golpisti puntavano ad arrestare ministri e alti funzionari per impedire non meglio precisati "interventi stranieri". "Di conseguenza, in conformità con le leggi del Gambia e in linea con le migliori pratiche internazionali, il governo del Gambia ha costituito una squadra investigativa congiunta per indagare sul presunto complotto del golpe", ha aggiunto Jeng, precisando che la commissione sarà formata da 11 membri tra cui membri del ministero della Giustizia e delle Forze armate ed avrà 30 giorni di tempo per riferire sulle indagini. (segue) (Res)