Governo: Artusa (St), 2 euro al litro gasolio mette in ginocchio ncc, Salvini ci convochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gasolio a 2 euro al litro, a causa del taglio del contributo pubblico sulle accise, rischia di dare un colpo di grazia ai servizi di mobilità legati al business e al turismo. Mi riferisco alle 25 mila imprese del nostro comparto che a differenza del merci non godono dello sgravio delle accise. Dopo 100 giorni dalla formazione del governo, il ministero dei trasporti semplicemente non si sta occupando di trasporti". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. "Esortiamo con forza il ministro a convocare la categoria per ascoltare le imprese e discutere gli interventi necessari - aggiunge -. Abbiamo dei veicoli fermi per la mancanza di manodopera impossibile da formare in tempi utili, non vorremmo essere costretti a fermare anche gli altri per il costo carburante proibitivo a causa di accise insostenibili che peraltro, il Ministro si è impegnato da anni a ridurre e che invece sono aumentate". (Com)