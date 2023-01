Sanità: Fnopi, in Italia 293 mila persone necessitano di cure palliative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stima che oltre 56,8 milioni di persone nel mondo necessitino di cure palliative prima della morte. Le persone con demenza e cancro rappresentano la maggior parte di questo bisogno. La maggioranza (61,1 per cento) sono adulti di età superiore ai 50 anni e almeno il 7 per cento sono bambini. Circa 31 milioni necessiterebbero di cure palliative precoci rispetto al fine vita. In Italia - informa Fnopi in una nota - ne hanno bisogno in media nell'ultimo periodo di vita 293.000 pazienti l'anno e di questi il 60 per cento è con patologie croniche degenerative non oncologiche (dalle malattie cardiovascolari al Parkinson) e il 40 per cento con cancro. La Word Health Assembly (2021) ha dichiarato che le cure palliative sono una responsabilità etica dei sistemi sanitari e una componente chiave della copertura sanitaria universale. (segue) (Com)