Sanità: Fnopi, in Italia 293 mila persone necessitano di cure palliative (2)

- Nella legge di Bilancio 2023 è previsto che le Regioni mettano a punto ogni anno un piano di potenziamento delle cure palliative per raggiungere, entro il 2028, il 90 per cento della popolazione interessata, soprattutto per l'assistenza domiciliare. In tale setting giocheranno un ruolo fondamentale le équipe multidisciplinari di cui l'infermiere di famiglia e comunità è, anche secondo quanto scritto nel Dm 77/2022 di riordino dell'assistenza sul territorio, parte essenziale. L'infermiere di famiglia e comunità (IFeC), che in virtù del Dm 77/2022 è il cardine su cui ruotano i nuovi modelli previsti, è il primo riferimento domiciliare per l'assistenza delle persone e dei caregiver e, di concerto con l'equipe curante e attraverso il coinvolgimento dell'Unità Valutativa Multidisciplinare (Uvm) nella stesura del Progetto Assistenziale personalizzato (Pap), può rilevare e intercettare precocemente i bisogni di cure palliative e indirizzare l'utente verso percorsi appropriati. (segue) (Com)