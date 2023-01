Sanità: Fnopi, in Italia 293 mila persone necessitano di cure palliative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento "Cure palliative e IFeC" appena redatto dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) e dalla Società italiana di cure palliative (Sicp), fornisce proprio all'Infermiere di famiglia e comunità, considerato dalla norma "il professionista responsabile dell'assistenza infermieristica in ambito familiare e di comunità", una serie di strumenti utili per intercettare tempestivamente i bisogni e fungere da raccordo con la Rete di cure palliative. A regolamentare le cure palliative in Italia c'è la legge 38 del 2010 che le definisce come "l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta non risponde più ai trattamenti specifici" e identificano nella relazione di cura lo strumento più efficace per aiutare il paziente a vivere quanto più attivamente possibile fino alla fine. (segue) (Com)