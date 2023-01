Sanità: Fnopi, in Italia 293 mila persone necessitano di cure palliative (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella relazione che le professioni infermieristiche hanno ben codificato, per prime, nel loro Codice deontologico, in cui si stabilisce che "il tempo di relazione è tempo di cura". Il documento Fnopi-Sicp indica gli strumenti possibili per l'infermiere di famiglia e comunità per il riconoscimento dei pazienti con bisogni di cure palliative, molti dei quali composti da indicatori clinici generali (di deterioramento delle condizioni di salute) e specifici per varie patologie. Sono strumenti che hanno l'obiettivo di supportare i clinici non specializzati in cure palliative nell'identificazione precoce dei pazienti con bisogni di questo tipo di assistenza e non di definire i criteri per l'intervento di équipe specialistiche e dovrebbero perciò essere utilizzati, come indica il documento, in associazione a uno strumento di valutazione della complessità dei bisogni che orienti nella scelta del modello delle cure palliative più appropriato per il singolo paziente (approccio palliativo, cure palliative condivise e specialistiche). Modelli e strumenti ci sono: ora servono gli infermieri. Il Dm 77/2022 indica un fabbisogno di quelli di famiglia e comunità di circa 20mila che, sottolinea la Fnopi a governo e Parlamento, vanno formati e specializzati per garantire la necessaria qualità. E soprattutto servono politiche attive per combattere la carenza, rendendo attrattiva la professione: senza infermieri il danno è, prima di tutto, per i pazienti. (Com)