Libia: entrate petrolifere superiori a 20 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate petrolifere in Libia hanno raggiunto quota 105 miliardi di dinari (20,65 miliardi di euro) nel corso del 2022. Lo riferisce la Banca centrale libica in una nota sui ricavi e sulle spese dello Stato nel 2022. In particolare, le entrate statali nel 2022 sono state pari a 134,4 miliardi di dinari (26,43 miliardi di euro), a fronte di 127,9 miliardi di dinari di uscite (25,15 miliardi di euro). Più nel dettaglio, lo Stato libico ha ottenuto 1,4 miliardi di dinari (280 milioni di euro) dalle tasse e 211 milioni di dinari dalle dogane (41,50 milioni di euro). I ricavi in valuta estera sono stati pari a 27,3 miliardi di dollari (5,37 miliardi di euro), inclusi 2,5 miliardi di royalties petrolifere per anni precedenti (490 milioni di euro). La spesa per gli stipendi è stata di 47,1 miliardi di dinari (9,26 miliardi di euro), mentre 17,5 miliardi di dinari (3,44 miliardi di euro) sono stati spesi per lo sviluppo e 20 miliardi di dinari (3,93 miliardi di euro) per i sussidi. Quanto alle istituzioni, il Consiglio presidenziale ha speso più di 775 milioni di dinari (152 milioni di euro), la Camera dei rappresentanti 1 miliardo e 84 milioni di dinari (201 milioni di euro), l'Alto consiglio di Stato ha speso 49,6 milioni di dinari (9,75 milioni di euro), il gabinetto di governo ha speso 1 miliardo e 953 milioni di dinari (370 milioni di euro). (Lit)