Medio Oriente: Tunisia condanna "l'assalto" del ministro israeliano Ben-Gvir alla moschea di Al Aqsa

- La Tunisia ha condannato fermamente "l'assalto di un funzionario del governo di occupazione israeliano ai cortili della moschea di Al Aqsa - a Gerusalemme - in flagrante provocazione dei sentimenti dei fratelli palestinesi e di tutti i musulmani del mondo, disprezzando le risoluzioni di legittimità internazionale". Lo riferisce il ministero degli Affari esteri di Tunisi in un comunicato stampa, con cui il Paese nordafricano invita "la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità legali e morali nei confronti del popolo palestinese indifeso e ad agire rapidamente ed efficacemente per affrontare con determinazione queste pratiche di escalation e fermare queste gravi violazioni". La Tunisia ha anche rinnovato la sua piena solidarietà al "popolo palestinese nella sua eroica lotta per recuperare i propri diritti e stabilire uno Stato indipendente con capitale Gerusalemme". Ieri, 3 gennaio, il ministro della Sicurezza pubblica di Israele, Itamar Ben-Gvir, si è recato in visita sulla Spianata delle moschee, dove è vietato l'accesso agli israeliani. (Tut)