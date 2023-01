Romania: ambasciata ucraina a Bucarest, simboli aggressione russa vanno banditi da mondo civilizzato  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I simboli dell'aggressione russa devono essere banditi in tutto il mondo civilizzato. È quanto scritto dall'ambasciata dell'Ucraina a Bucarest, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, dopo che diverse persone di una località della contea di Bacau, nell'est della Romania, si sono vestite da soldati russi. "Notiamo con rammarico il fatto che il giorno in cui l'Ucraina è stata sottoposta a un massiccio attacco missilistico da parte della Federazione Russa, nella contea di Bacau è stata organizzata una manifestazione quasi scherzosa in cui sono stati utilizzati simboli dei terroristi russi. Siamo convinti che una tale manifestazione contraddica la disposizione del popolo romeno, che ha espresso il proprio sostegno incondizionato all'Ucraina nella guerra", ha affermato la missione diplomatica. I rappresentanti dell'ambasciata si appellano alle istituzioni romene "affinché svolgano un'indagine rapida e dettagliata sull'accaduto". L'ispettorato di polizia della contea di Bacau ha aperto un procedimento penale su cui si sta indagando dopo che, durante una parata mascherata nel comune di Berzunti, diverse persone vestite da soldati russi hanno sfilato in veicoli che imitavano quelli militari con la lettera "Z" incisa. Ogni anno, nella città di Bacau, si svolge una sfilata che affronta temi vari. (Rob)